INT-FIO 1-0, Thuram decide la prima frazione di gioco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Troppa Inter e poca Fiorentina nel primo tempo, con la squadra di Italiano che sulle fasce soffre le folate degli esterni nerazzurri per i due attaccanti, ma alla fine riesce a limitare i danni andando a riposo sotto di un gol (1-0), il primo del neo acquisto Thuram che crea non pochi problemi alla difesa viola. Fiorentina in pressione dai primi minuti sull'Inter che però dopo 20 minuti prende il pallino del gioco in mano e sblocca con Thuram al 23'. L'attacco viola è impercettibile e nelle uniche occasioni in cui prova l'affondo si creano praterie per le ripartenze nerazzurre: alla mezz'ora l'Inter può arrotondare con un tiro che Christensen para d'istinto ma rimette sui piedi di Lautaro libero in area che lo grazia sparando sul fondo.

Al 40' bravo il portiere danese a distendersi su una punizione velenosa di Calhanoglu. Nel recupero prima Thuram e poi Dumfries sbagliano da posizione centrale.