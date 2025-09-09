Instagram, Facebook e Twitter: segui FV anche attraverso i nostri social!
Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...di Angelo Giorgetti
1 Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
4 Adrenalina azzurra: l'Italia fa l'ennesimo assist alla Fiorentina, che può sfruttare un Kean formato Mondiale
Mario TeneraniFiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
