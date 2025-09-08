Fiorentina-Napoli, c'è un posto vuoto in attacco: il ballottaggio di Pioli

Fiorentina-Napoli, c'è un posto vuoto in attacco: il ballottaggio di PioliFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00Notizie di FV
di Redazione FV

Su FirenzeViola.it, a fronte dell'infortunio di Albert Gudmundsson in Nazionale, eccol a domanda del giorno: chi giocherà assieme a Moise Kean? Partendo dal presupposto che l'allenatore scelga il 3-5-2 e che Gud riposi, le soluzioni verosimili sono tre.

Piccoli fa il Retegui?
La partita giocata dalla Nazionale di Rino Gattuso contro l'Estonia dimostra che Moise Kean può affiancare una punta, e che anzi ne beneficia considerato il gol. In azzurro l'ex Juventus ha formato un tandem d'attacco con Mateo Retegui, mentre in maglia viola potrebbe dialogare con Roberto Piccoli. Quest'ultimo scalpita per partire dal primo minuto, così come Pioli ha già fatto ricorso all'accoppiata con Kean domenica 31 agosto a Torino. Motivo per cui potrebbe riproporla. 

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO