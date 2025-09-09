Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "La nuova Fiorentina dal cuore Made in Italy"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina: Fagioli, la chiave del gioco"

Corriere Fiorentino: "Caos biglietti: sabato c'è il Napoli ma la vendita è bloccata in attesa del Comitato​​​​​​​"

La Nazione: "Pazza Italia, Kean la stella"

La Gazzetta dello Sport: "Gudmundsson in forse. La Fiorentina riparte con Nicolussi in regia"

TuttoSport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina