Gosens a cuore aperto: leader non solo coi fatti, ma anche a parole

Robin Gosens non ha bisogno di urlare per farsi sentire. Gli basta scegliere le parole giuste, quelle che entrano nello spogliatoio come un mantra e diventano bussola per un gruppo che sa di avere davanti settimane decisive. Il tedesco lo ha confermato anche oggi, parlando al Corriere Fiorentino: “L’anno scorso abbiamo fatto 65 punti, e nello spogliatoio ci siamo detti che l’obiettivo è migliorare quel punteggio. La Champions sarebbe il massimo e di certo ci proveremo con tutte le nostre forze, l’importante è che non diventi un obbligo perché la concorrenza è tanta. Se vogliamo rendere al massimo dobbiamo essere liberi di testa”. È qui che si gioca la vera partita della Fiorentina: sulle gambe sì, ma soprattutto nella testa.

