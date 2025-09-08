Notifiche push per le news più importanti di Firenzeviola.it: scopri come attivarle!
Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamoladi Mario Tenerani
2 Gosens torna su Palladino: "Ne parlerò sempre bene, ha fatto 65 pt. Pioli? Ha una dote non comune"
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
