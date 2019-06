IND.FV, Niente frattura per Lafont: ok agli ottavi U20?

Aggiornamenti sulla condizione fisica di Alban Lafont. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il giocatore ha svolto l'attesa radiografia al polso dopo il problema accusato nella giornata di ieri: sono state escluse fratture e problemi alle ossa, pertanto il classe '99 effettuerà nelle prossime quarantotto ore due allenamenti personalizzati senza toccare il pallone. E, secondo quanto ricostruito, potrebbe avere anche un posto per gli ottavi di finale della Francia Under 20 contro gli Stati Uniti in programma martedì.