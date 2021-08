IND. FV, Rinnovo e prestito al Perugia per Ferrarini

Ultime ore a Firenze per Gabriele Ferrarini, che è pronto a trasferirsi al Perugia, già oggi. Prima però il rinnovo con la Fiorentina: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è tutto fatto per il prolungamento del difensore con il club viola, che poi lo manderà in prestito secco in Umbria. A colloquio con il Perugia in queste ore anche l'entourage di Corradini per il viaggio in senso opposto.