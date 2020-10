IND. FV, Primavera al Franchi contro la Roma: l'orario

Scenario d'eccezione per la Fiorentina Primavera per la terza giornata di campionato: i viola di Alberto Aquilani - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - affronteranno la Roma non allo stadio Bozzi delle Due Strade ma bensì all'Artemio Franchi: una scelta per permettere ai baby di prendere confidenza con il terreno di gioco dei grandi e di affrontare il primo big match del campionato su un campo che può aiutare Dutu e compagni anche sotto l'aspetto delle misure del campo e delle caratteristiche del manto erboso (in erba vera e non in sintetico): anche lo scorso anno Fiorentina-Roma si giocò al Franchi e i viola vinsero 3-0 con le reti, tra gli altri, di Bobby Duncan e di Pedro.

La partita rimane in programma alle 13 di domenica 4 ottobre e sarà disputata a porte chiuse come da protocollo vigente per le sfide dei settori giovanili. La Fiorentina, reduce dal successo di Ascoli per 2-1, recupererà dalla squalifica Dalle Mura e Bianco e si presenterà dunque con la rosa al completo contro i giallorossi di Alberto De Rossi, in testa alla classifica con 6 punti.