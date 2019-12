IND. FV, La giornata di Iachini al centro sportivo

Prima giornata operativa ufficiale da allenatore della Fiorentina per Beppe Iachini al centro sportivo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il neo tecnico viola è rimasto tutta la mattina a lavorare al c. s. e ha pranzato velocemente con i suoi collaboratori. Poi è stato raggiunto da Dario Dainelli e Valentino Angeloni, con i quali ha fatto un punto sulla situazione in casa viola.

