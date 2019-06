IND. FV, Ecco l'identikit per il nuovo CEO viola

Sono ore frenetiche a Firenze dove cresce l'attesa per la conferenza stampa di Rocco Commisso prevista per il pomeriggio di oggi, ma anche per conoscere i nomi che formeranno il nuovo organigramma viola dopo l'addio dei Della Valle. Secondo quanto ha raccolto la nostra redazione, il nuovo proprietario gigliato ha in mente un vero e proprio identikit della persona a cui affidare il ruolo di amministratore delegato. L'idea, avallata personalmente anche dal sindaco Nardella in una lunga telefonata con Commisso effettuata nei giorni precedenti al suo arrivo in città, è quella di trovare un dirigente che abbia la possibilità di vivere a Firenze almeno 6 giorni su 7 e che possa così vivere le vicende fiorentine direttamente e quotidianamente. Un'inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto nell'era Della Valle, dove il presidente esecutivo Mario Cognigni si presentava solo saltuariamente in città senza viverla direttamente.