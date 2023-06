IND.FV, Commisso a Reggio e Praga, poi via il 12. Sul VP...

Fonte: Luciana Magistrato

Il presidente Rocco Commisso seguirà la Fiorentina in trasferta sia nella partita contro il Sassuolo, ultima del campionato di Serie A, sia per la finale di Conference League, la prima in Europa per quanto riguarda la sua proprietà. Il proprietario viola poi, ripartirà - come raccolto da Firenzeviola - per gli Stati Uniti il 12 giugno, sperando di vivere giorni emozionanti subito dopo la finalissima di Praga e per programmare l'inizio dell'estate. In questi ultimi giorni tra l'altro Commisso vuole visitare alcuni posti di Firenze non ancora visti, solo ieri è andato a visitare per la prima volta la Cattedrale di Santa Croce. Il presidente non tornerà in città per il ritiro al Viola Park ma più probabilmente per le prime partite della Fiorentina.

Il presidente tra l'altro è amareggiato dei ritardi per il Viola Park e che non sia terminato per il ritiro che dunque difficilmente sarà aperto, così come lo aveva immaginato. Aumento di soldi e ritardo sono stati infatti ostacoli che hanno indispettito il patron viola, soprattutto per quanto riguarda i ritardi di una struttura che sperava di aprire già a marzo. Ritardi che fanno slittare l'inaugurazione del Viola Park a settembre.