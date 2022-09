IND. FV, Benassi escluso dalla lista per la Serie A

Dopo una giornata piena di trattative in uscita termina il mercato della Fiorentina. Benassi per ora rimarrà a Firenze la prossima stagione ma, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.It, non sarà presente nella lista dei giocatori utilizzabili in campionato. Il centrocampista ex Torino potrebbe però essere utilizzato in Europa, a meno che non arrivino offerte dall'estero dove non è ancora terminato il mercato, come per esempio in Turchia