IN USCITA, Tra prestiti e esuberi: la situazione

Manca quasi una settimana all'inizio del calciomercato e la Fiorentina, oltre a lavorare sul mercato in entrata, avrà la necessità di fare un grande lavoro anche per quanto riguarda le uscite. Sono infatti tanti i giocatori che sono tornati dai prestiti e altrettanti sono quelli che la Fiorentina cercherà di piazzare in prestito. La dirigenza viola ha già iniziato a incontrare diversi intermediari di mercato, procuratori e dirigenti di altre squadre per provare a 'disfarsi' di alcuni esuberi, che ormai non fanno più parte del progetto viola. Tra i 31 convocati da Beppe Iachini per il ritiro viola ci sono alcuni viola appena rientrati dai prestiti: vedi Boateng (appena rientrato dal Besiktas), Cristoforo (tornato dall'Espanyol ma per lo spagnolo si prospetta un'altra avventura lontana da Firenze, probabilmente in Spagna), Dabo (rientrato dalla Spal, sul quale adesso si stanno muovendo Benevento ed Hellas Verona), Illanes (di rientro dall'Avellino, però la squadra campana si è già mossa incontrando la Fiorentina per tentare un nuovo prestito), Gabriele Gori (rientrato dall'Arezzo, piace sia al Perugia che all'Empoli), Luca Ranieri (sul quale si muove qualcosa in B tra Salernitana ed Empoli e considerando che il giocatore ha espresso al voglia di giocare con continuità molto probabilmente verrà ceduto in prestito), Saponara (di rientro da Lecce ma anche lui destinato a fare le valigie, Terzic ed Zurkowski (piacciono entrambi all'Empoli, con il polacco che ha espresso esplicitamente la volontà di tornare in azzurro).

E adesso diamo un'occhiata agli assenti di questa lista a cui la Fiorentina cercherà senz'altro una sistemazione. Quale sarà il loro futuro? Partiamo da Eysseric che rientra dal prestito dall'Hellas Verona il 31 agosto ed è molto probabile un suo ritorno in Francia. Per Meli e Lakti (rientrati dal Gubbio) si parla, per il primo di alcuni sondaggi da parte di Pergolettese e Ravenna, mentre per il secondo di un interessamento della Reggiana. Per Ferrarini siamo vicini all'ufficialità al Venezia, mentre anche Montiel è destinato a partire in prestito dopo una stagione poco entusiasmante in Portogallo. Dalbert e Biraghi attendono con ansia l'incontro tra Fiorentina e Inter dove si deciderà il futuro dei due giocatori. Diks piace all'Aarhus, in sospeso le posizioni di Hristov, Zekhnini e Graiciar. Infine su Ghezzal la Fiorentina sta riflettendo, con le Foxes che premono per il riscatto.