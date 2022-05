IMERI, Una mezzala da doppia cifra dalla Svizzera

Ci avviciniamo sempre di più alla conclusione del campionato, e si comincia già a parlare di mercato. Sono diversi i profili che sta seguendo la Fiorentina, e come già vi abbiamo raccontato stamattina, uno di questi è Kastriot Imeri. Ma chi è questo ragazzo attualmente nel campionato svizzero? Classe 2000, è cresciuto nel Servette ed è il terzo anno di fila in cui trova continuità nel campionato svizzero, dove in tre stagioni ha collezionato sempre più di 20 presenze. Il suo ruolo naturale è la mezzala, ma riesce bene o male a giocare in tutte le posizioni del centrocampo. Conta in totale già più di 100 presenze con la sua attuale maglia e ha esordito in nazionale maggiore lo scorso novembre. Quest'anno ha anche trovato particolare confidenza con il gol, realizzandone 11 in campionato con 1 assist.

Ieri c'è stato un incontro con l'entourage, il giocatore va in scadenza con il Servette nel 2023, che chiede circa 6 milioni per lui, ma sembra che l'affare possa andare in porto per circa 4 milioni.