MERCATO, Contatti per Imeri del Servette: il punto

La Fiorentina sta seguendo con attenzione il centrocampista del Servette Kastriot Imeri, classe 2000 e autore di ben 11 reti in stagione nel campionato svizzero. In inverno era stato vicino al Genoa, salvo poi decidere di restare fino a fine stagione a completare la maturazione in Super League ma ora è pronto al grande salto in un campionato importante come la Serie A.

Anche il Torino è interessato ed entrambi i club lo hanno già seguito da vicino con degli osservatori in Svizzera. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, i primi contatti con l'entourage sono stati positivi e la trattativa è pronta per prendere il via. Il Servette chiede non meno di 6 milioni, ma considerando la volontà del giocatore di lasciare la Svizzera e il contratto in scadenza nel 2023, per 3-4 milioni l'affare potrebbe andare in porto.