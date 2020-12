IL TITOLARE DI PRANDELLI

Cesare Prandelli non appena tornato a Firenze si è prodigato per trasmettere della rinnovata fiducia nei giocatori, promuovendone qualcuno in particolare con soddisfacenti investiture. Vedi Pezzella, ma anche lo stesso Borja Valero, passando, oggi, per Bonaventura. Il tecnico lo ha definito un "titolare", specificando che l'avrebbe schierato fin da subito col Benevento se non fosse occorso il problema fisico durante il riscaldamento.

La versatilità di Jack non può che essere un fattore determinante in tal senso, così come la sua esperienza. Non a caso Prandelli ha elogiato soprattutto i più "anziani", che devono farsi garanti del riscatto viola. La prestazione offerta da Bonaventura lunedì contro il Genoa è stata più che positiva, è mancata solo la meritata gioia del gol al quale classe '89 è stata troncata dall'intervento del direttore di gara su raccomandazione del Var.

La sensazione è che domani il giocatore marchigiano potrà riprovarci dal 1', a segnare quella rete. Tra l'altro in occasione di una sfida amarcord: non dimentichiamoci infatti che Bonaventura ha mosso i primi passi da calciatore proprio a Bergamo con la maglia dell'Atalanta, che lo ha cullato e lanciato in Serie A. E chissà che non sarà proprio quel conseguente trasporto emotivo a dare al centrocampista gigliato la giusta carica.