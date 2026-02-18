Il programma della vigilia in casa Fiorentina: conferenza in programma alle 19.30 in Polonia
Giornata di vigilia in casa viola: domani la Fiorentina sfiderà lo Jagiellonia per l'andata dei playoff di Conference League. Il programma di oggi è stato reso noto dalla Fiorentina: Oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 10:00 al Viola Park si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, con prima parte di seduta aperta ai media. In seguito alle ore 16:00 l'allenatore dello Jagiellonia, Adrian Siemieniec, e un calciatore incontreranno i giornalisti presso la sala stampa del Miejski Stadion di Białystok.
Alle ore 18:00, all'interno del proprio centro sportivo, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra polacca. Infine alle 19:30, sempre presso la sala stampa del Miejski Stadion, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli e di un calciatore della Fiorentina.. Ricordiamo che potrete seguire l'alllenamento di oggi al Viola Park e la conferenza di stasera su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.
