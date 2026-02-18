Il punto sul restyling del Franchi: ieri il vertice col Uefa, oggi la posa della maxi-trave
Sul Corriere dello Sport un punto sui lavori di ristrutturazione al Franchi.ieri pomeriggio c’è stata una visita delle delegazioni di Uefa e Figc per verificarne lo stato di avanzamento in relazione alla sua candidatura a Euro 2032. All'incontro hanno partecipato i principali esponenti dell’amministrazione politica fiorentina, su tutti la sindaca Sara Funaro.
Un evento che ha dato continuità al vertice che c’era stato lo scorso novembre a Nyon. Le interlocuzioni proseguiranno fino al momento della della presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, che dovrà avvenire entro luglio 2026. Oggi alle 12:15 Funaro sarà al Franchi nel piazzale di Maratona, lato ingresso del cantiere, per la posa della maxi-trave.
