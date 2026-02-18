Da Bialystok: Fiorentina in arrivo oggi, Vanoli pensa di risparmiare il viaggio a tre big
La missione polacca della Fiorentina parte oggi, quella di Radio FirenzeViola è scattata già da qualche ora. Da Bialystok, il nostro inviato Andrea Giannattasio ci racconta le ultime alla vigilia della gara di Conference Leauge. Per il playoff d'andata contro lo Jagiellonia Paolo Vanoli sta pensando di adottare un'ampia rotazione che coinvolgerà tanti titolarissimi.
David De Gea potrebbe riposare ed è pronto al debutto Luca Lezzerini, turno di pausa probabile anche per Fagioli e Kean. Ci sono alcuni calciatori che addirittura potrebbero non partire per la Polonia, risparmiandosi un viaggio complesso e al freddo (previste domani temperature tra i -10 e i -5 gradi), su tutti proprio David De Gea ma anche Dodo e Manor Solomon, pronti eventualmente a rimanere al Viola Park per preparare la delicatissima sfida di lunedì prossimo col Pisa. Ecco il punto da Bialystok
