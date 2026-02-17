A Białystok tocca a Lezzerini? Quotazioni in aumento per la Conference
Contro lo Jagiellonia giovedì sera potrebbe arrivare l'esordio stagionale per Luca Lezzerini, portiere della Fiorentina pronto a difendere i pali della squadra viola per la prima volta da quando è tornato a Firenze la scorsa estate. Complice l'assenza dalla lista UEFA di Christensen e una condizione non al meglio di De Gea, Vanoli e il suo staff stanno valutando l'ipotesi di schierare il portiere classe '95 titolare a Białystok. L'ultima partita di Lezzerini con la maglia della Fiorentina risale a 10 anni fa, quando scese in campo dall'inizio contro il Paok di Salonicco il 24 novembre 2016.
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
