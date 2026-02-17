A Białystok tocca a Lezzerini? Quotazioni in aumento per la Conference

Contro lo Jagiellonia giovedì sera potrebbe arrivare l'esordio stagionale per Luca Lezzerini, portiere della Fiorentina pronto a difendere i pali della squadra viola per la prima volta da quando è tornato a Firenze la scorsa estate. Complice l'assenza dalla lista UEFA di Christensen e una condizione non al meglio di De Gea, Vanoli e il suo staff stanno valutando l'ipotesi di schierare il portiere classe '95 titolare a Białystok. L'ultima partita di Lezzerini con la maglia della Fiorentina risale a 10 anni fa, quando scese in campo dall'inizio contro il Paok di Salonicco il 24 novembre 2016.

