Il programma della Fiorentina nel lunedì post-Parma: seduta di scarico al Viola Park

Day after in casa Fiorentina. Dopo lo scialbo pareggio senza reti col Parma, i viola ritornano in campo per cominciare a preparare la sfida che vale mezza salvezza contro la Cremonese, gara in programma fra una settimana (lunedì 16 marzo a Cremona). Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, allenamento per gli altri, con gli occhi puntati sulle condizioni di Moise Kean. Il centravanti viola ha un problema alla tibia con cui convive da tempo, dovrebbe saltare l'impegno di Conference giovedì contro il Rakow e farà di tutto per esserci contro la Cremonese. Aggiornamenti su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.