IL PRIMO RINFORZO SBLOCCA IL MERCATO

Si sblocca il mercato della Fiorentina. Florian Grillitsch è sempre più vicino ai viola e oggi potrebbe essere addirittura la giornata decisiva del closing. L'agente del calciatore Kristian Bereit è in città da ieri e nella giornata odierna è in programma un incontro con la dirigenza gigliata per discutere gli ultimi dettagli e cercare la chiusura definitiva della trattativa. Con la Fiorentina i contatti sono stati costanti negli ultimi giorni, e per l'ex Hoffenheim sarebbe pronto un contratto quadriennale a 2 milioni netti a stagione.

L'accelerata definitiva è arrivata sicuramente dopo l'incontro tra la società viola e Vincenzo Italiano dove il tecnico avrà dato la sua approvazione sul classe 1995. L'austriaco arriva a rinforzare un reparto che in questo necessitava assolutamente di una pedina in più dopo dopo il mancato riscatto di Torreira e l'infortunio a lungo termine di Castrovilli. Un ulteriore indizio di chiusura vicina è arrivato ieri dal diretto interessato, che parlando ai media del suo ormai ex club ha sancito l'addio alla società tedesca.

"Il prossimo passo dovrebbe essere quello di passare a un top club" ha detto il mediano, consapevole del fatto che a Firenze farà quel salto di qualità cercato e dichiarato. Un affare che dovrebbe arrivare, come spiegato da FV, anche grazie alle agevolezioni del Decreto Crescita che permette ai giocatori provenienti dall'estero di far risparmiare la società sullo stipendio lordo se rimangono in rosa per almeno due anni. Gli uomini di mercato di Commisso stanno lavorando molto in questa direzione e Grillitsch, oltre a fare da apripista per il mercato viola, ne è la prova.