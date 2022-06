GRILLITSCH IL PRIMO PARAMETRO ZERO, POI CHI? I VIOLA PUNTANO SUL DECRETO CRESCITA

Florian Grillitsch e la Fiorentina sono ormai promessi sposi e la trattativa potrebbe davvero definirsi in tempi relativamente brevi: l'intesa con l'ormai ex Hoffenheim è vicina con il classe '95 che firmerà un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro netti a stagione. L'operazione non è assolutamente da sottovalutare, sia per quanto riguarda i valori tecnici del giocatore, che sono indiscutibilmente funzionali al gioco di Italiano, sia perché l'austriaco arriverà a parametro zero. Barone, Pradè e gli uomini mercato di Rocco Commisso infatti stanno monitorando molte piste, cercando di vagliare tutte le opportunità possibili, con un occhio particolare di riguardo per i calciatori svincolati.

Le agevolazioni del Decreto Crescita permettono ai giocatori provenienti dall'estero di far risparmiare la società sullo stipendio lordo se rimangono in rosa per almeno due anni. Per questo motivo le suggestioni Edinson Cavani, Luis Suarez e Isco non sono assolutamente casuali, ma frutto di un ragionamento ben preciso che potrebbe aiutare e non poco Italiano dal punto di vista tecnico. Questo non significa che la Fiorentina non farà operazioni onerose in entrata, ma che potrà (anche) sognare un top player in scadenza.