Il "prezzo" della salvezza: riscattati definitivamente Fabbian e Brescianini

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Con la salvezza matematica della Fiorentina sono scattati gli obblighi di riscatto per Giovanni Fabbian e Marco Brescianini. Un esborso totale da più di 23 milioni di euro per il club viola che a gennaio con Bologna e Atalanta aveva fissato il riscatto rispettivamente a 13 e 10 milioni più bonus proprio al momento della raggiunta salvezza, arrivata oggi con il pareggio contro il Genoa. Per Rugani oltre alla salvezza è necessario il raggiungimento di 5 presenze in Serie A da oltre 45 minuti, al momento è a tre.