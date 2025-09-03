Il Franchi e quelle previsioni complicate sul cronoprogramma del restyling

© foto di Federico De Luca 2025
Tra i pezzi più letti di oggi su FirenzeViola.it c’è il nostro approfondimento sul restyling dello stadio Artemio Franchi. Oltre due mesi fa (il 27 di giugno) si è chiusa la Conferenza dei servizi per approvare un'ulteriore variante sul cronoprogramma delle ristrutturazioni, col fine di rendere indipendente la parte del Franchi che ricadrà sotto la “copertura nord”: la grande “L” che proteggerà dalla pioggia metà Maratona, la nuova Fiesole e la Tribuna laterale, permettendo così la coabitazione di partite e cantieri anche per le stagioni future.

Ma a oggi quali siano le previsioni di questo benedetto cronoprogramma rimane un mistero. CLICCA QUI per l'articolo integrale.