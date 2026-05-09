Il Franchi e la "festa salvezza", nessuno celebrerà alcunché

Il Franchi e la "festa salvezza", nessuno celebrerà alcunchéFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Tra le news più gettonate di oggi su FirenzeViola.it c’è l’approfondimento de La Nazione sul clima che si respirerà domani sugli spalti dello stadi Artemio Franchi, in occasione di Fiorentina-Genoa. Nessuno ha voglia di celebrare alcunché, visto che l’idea di una possibile "festa salvezza" è stata respinta dalla piazza quasi come una provocazione (a cominciare dalla Fiorentina, che peraltro non ha preparato maglie celebrative di alcun tipo. CLICCA QUI per l’articolo completo.