Il Franchi e la "festa salvezza", nessuno celebrerà alcunché
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Tra le news più gettonate di oggi su FirenzeViola.it c’è l’approfondimento de La Nazione sul clima che si respirerà domani sugli spalti dello stadi Artemio Franchi, in occasione di Fiorentina-Genoa. Nessuno ha voglia di celebrare alcunché, visto che l’idea di una possibile "festa salvezza" è stata respinta dalla piazza quasi come una provocazione (a cominciare dalla Fiorentina, che peraltro non ha preparato maglie celebrative di alcun tipo. CLICCA QUI per l’articolo completo.
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