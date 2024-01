IKONE, Tra rigore sbagliato, giallo social e mercato fermo

FirenzeViola.it

E' indubbio che la debacle in Supercoppa abbia come fermo immagine l'errore di Ikoné dal dischetto, pur bravo a procurarsi il rigore, anche se i demeriti non sono solo suoi. In molti si sono chiesti però per quale motivo lo abbia tirato lui e non ci sia una gerarchia precisa di rigoristi. (LEGGI PER I NUMERI DAL DISCHETTO)

L'errore e la prova opaca, come quella di Brekalo, accende ancora più la speranza dei tifosi di cambi proprio degli esterni ma non sembrano esserci richieste per i due. (LEGGI IL PUNTO DI MERCATO)

Oggi tra l'altro è sorto un giallo social: Ikoné e la Fiorentina non si seguono su Instagram. Un segnale che i rapporti si sono raffreddati o non si sono mai seguiti?