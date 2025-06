Rovella non è incedibile. La Viola ci prova e spera di pagare meno di 50 milioni

Nicolò Rovella non è considerato un elemento imprescindibile da Maurizio Sarri alla Lazio. Secondo TMW, il club biancoceleste, alla ricerca di liquidità per sbloccare il mercato estivo, potrebbe quindi prendere in considerazione una sua cessione entro il 1° settembre. La Fiorentina sogna il centrocampista, anche se il suo costo è elevato e la concorrenza non manca. Nonostante ciò, il club di Rocco Commisso lo ha inserito nella lista dei desideri. L'impressione è che, in caso di trattativa, i viola non saranno costretti a pagare per intero la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, e proveranno a fare un tentativo nelle prossime settimane. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.