Calciomercato Giovani, il difensore Romani in prestito: Lecco ed Entella interessate

Oltre ai tanti rientri dai prestiti, la Fiorentina dovrà occuparsi anche dei tanti ragazzi che hanno concluso il loro percorso in Primavera. Tra questi anche il difensore centrale Lorenzo Romani, che dal 2021 è nella Fiorentina proveniente dal Pescara. Per il classe 2005, in scadenza nel 2027, che nella gara di ritorno con il Celje aveva avuto la sua prima convocazione in prima squadra pur senza debuttare, si aprono le porte di un prestito per farsi le ossa in categorie inferiori. Tra le squadre che si sono interessate a lui, Lecco ed Entella.