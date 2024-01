INSTAGRAM, Ikoné e la Fiorentina non si seguono

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata una serata complicata a Riyad per la Fiorentina e per Jonathan Ikoné, protagonista negativo con il rigore sbagliato che ha spianato la strada al 3-0 del Napoli nella semifinale di Supercoppa. Un ulteriore indizio sul momento difficile dell'esterno francese potrebbe arrivare dai social, in particolare da Instagram: Ikoné non segue la Fiorentina e viceversa, nonostante il club segua tanti attuali calciatori ma anche diversi ex tra cui Cyril Theareau e Bartłomiej Dragowski. Un segnale in vista di questa fine di gennaio?