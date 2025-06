Calciomercato Caprini, un futuro tutto da scrivere: sul 2006 gli occhi di Serie B e club esteri

vedi letture

La sessione di mercato che a breve aprirà ufficialmente i battenti sarà importante anche per definire il futuro di uno dei tanti giovani talenti cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina, ovvero Maat Caprini. Se infatti, tra i 2006, la strada che porta al prestito sembra già tracciata per tanti (su tutti Rubino, promesso alla Carrarese) sul conto dell’attaccante una decisione deve essere ancora presa. Il rendimento di Caprini nell’ultima stagione è sotto gli occhi di tutti, con nove reti e cinque assist messi a referto nella scorsa annata con la Primavera viola (in 24 apparizioni) più soprattutto l’esordio tra i professionisti nella notte del 3-0 della Fiorentina con l’Inter, a cui si sono sommati alcuni minuti disputati nella trasferta contro il Verona.

Tra Serie B ed estero

Un’evidente crescita del calciatore che non è passata inosservata e non è un caso che alla porta del calciatore - assistito dalla WSA di Alessandro Lucci - siano venuti a bussare svariati club. Italiani (soprattutto in Serie B) ed esteri. Una lunga fila che nei prossimi giorni dovrà essere presa in esame dalla Fiorentina, che nel frattempo attende Caprini a Firenze per metà luglio: Maat, l’uomo dai tre passaporti (ha quello italiano, francese e guineano) cercato in passato da Juventus e Psg, sarà infatti osservato attentamente anche da Stefano Pioli in ritiro e la speranza, per lui, è quella di replicare (ma con un anno d’esperienza in più sulle spalle) la discreta fase di preparazione svolta la scorsa estate con Palladino, in attesa che poi il club prenda una decisione definitiva.