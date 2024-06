IKONÉ, L'Al-Arabi spinge ma ancora nessuna offerta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Continuano i sondaggi dal Qatar sul conto di Jonathan Ikoné. Come raccontato ieri su queste pagine (LEGGI QUI), oltre all’interesse dell’Al-Duhail del tecnico francese Galtier (che ha allenato Ikoné ai tempi della sua esperienza al Lille), nelle ultime ore è subentrata con forza la candidatura di un altra società qatariota che vorrebbe aggiudicarsi l’esterno, ovvero quella dell’Al-Arabi, club dove milita anche Marco Verratti e che sogna un colpo di prestigio dall’Europa per rilanciarsi in vista della prossima stagione. L’interesse attorno a Ikoné è confermato da più parti anche se - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - per adesso al di là dei classici “ammiccamenti” non si è ancora andati.

Nel senso che la Fiorentina non ha ancora ricevuto offerte scritte sul conto del suo numero 11. La sensazione è che un’accelerata ci potrà essere con l’inizio della prossima settimana.