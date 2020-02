IACHINI (S.STAMPA), Attaccanti a metà: settimana dura

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Beppe Iachini in sala stampa nel post partita della sfida contro l’Atalanta: “Oggi abbiamo affrontato una squadra che fa la Champions, che ha molto qualità sul piano del palleggio: dovevamo andare ad aggredire più alto ma abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita. Oggi affrontavamo una squadra che viene sempre addosso e noi dovevamo uscire dalla prima pressione con qualità. Dobbiamo essere più bravi sotto l’aspetto della crescita e della personalità: in casa paradossalmente facciamo più fatica. Quando hai una squadra giovane alcune volte voli sulle ali dell’entusiasmo, mentre altre volte sbagliamo le scelte. Dopo il 2-1 sono venute meno le forze per andare ad accompagnare l’azione. Oggi abbiamo dato l’impressione di essere bassi perché non riuscivamo ad alzarci con il palleggio, merito però dell’Atalanta che non sbaglia quasi mai. Chiesa, Cutrone e Vlahovic? È stata una settimana particolare: Dusan aveva un problema dopo Torino, davanti eravamo un po’ in difficoltà oggi. Se fossimo stati bene davanti avremmo potuto fare qualcosa di più nessuno dei tre davanti era al top. E’ un peccato ma non voglio avere alibi”.