I primi cambi di Pioli a San Siro: dentro Parisi e Gudmundsson al 70'FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:15Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Stefano Pioli opera i primi cambi nella sua Fiorentina contro il Milan, al 70' della partita sul punteggio di 1-1. Doppia sostituzione per i viola, con Fabiano Parisi e Albert Gudmundsson lanciati in campo per gli ultimi venti minuti al posto di Gosens e Fazzini. Non cambia nulla a livello tattico dunque.