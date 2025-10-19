I primi cambi di Pioli a San Siro: dentro Parisi e Gudmundsson al 70'
Stefano Pioli opera i primi cambi nella sua Fiorentina contro il Milan, al 70' della partita sul punteggio di 1-1. Doppia sostituzione per i viola, con Fabiano Parisi e Albert Gudmundsson lanciati in campo per gli ultimi venti minuti al posto di Gosens e Fazzini. Non cambia nulla a livello tattico dunque.
