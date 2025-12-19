FirenzeViola Fiorentina-Udinese, sfida tra due difese in cerca di loro stesse: il dato

Dopo la dolorosa sconfitta in Conference, la Fiorentina tornerà in campo domenica per cercare la prima vittoria in Serie A. L'avversario sarà l'Udinese di mister Runjaic, squadra che ha sorpreso tutti trovando la vittoria contro i campioni d'italia in carica del Napoli nell'ultimo turno di campionato. Sfida sarà in programma domenica 21 dicembre alle ore 18 allo stadio Franchi.

Nonostante un buon inizio di campionato, anche l'Udinese, come la Fiorentina, sta trovando delle difficoltà dal punto di vista difensivo. Se la Fiorentina, infatti, è prima per goal subiti con 26 reti al pari del Torino, l'Udinese non se la sta passando tanto meglio, trovandosi al quartultimo posto con 22 gol subiti, al pari del Verona.

A sostegno di queste difficoltà, entrambe le squadre infatti condividono due primati negativi, trovandosi all'ultimo posto in due speciali classifiche: quella dei goal subiti dopo il 90° minuto (3) e quella dei goal subiti nel primo quarto d'ora di gioco (4). Due dati che, insieme al Verona, nel primo caso, e insieme a Sassuolo e Verona, le porta ad essere le peggiori dell'intera Serie A.

Questi due dati condivisi, però, non sono le uniche situazioni che testimoniano la difficoltà delle due difese. Partendo dalla squadra di casa la Fiorentina è prima per goal subiti anche nei minuti di recupero del secondo tempo (2), primato che condivide con Juventus e Cremonese. D'altro canto la squadra friulana è prima per goal subiti tra l'inizio del secondo tempo e il 60° minuto (5), al pari di Napoli e Genoa.

Un dato a cui la Fiorentina può aggrapparsi per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia friulana e regalare ai tifosi viola la prima attesissima vittoria, con la speranza, d'altra parte, che le difficoltà difensive vengano definitivamente cancellate.