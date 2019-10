I DANNI DI GUIDA, INFORTUNI E DELUSIONI. QUELLA SPINTA PERO'...

Siamo tutti incavolati neri per come è finita la partita della Fiorentina contro la Lazio e quando dico tutti ci metto anche alcuni degli interpreti principali che hanno palesemente dimostrato la loro rabbia nei confronti della terna arbitrale che, cosa strana, ha diretto la gara a senso unico. Non mi riferisco al rigore, fra l’altro parato da Dragowsky per quella che è stata una prodezza purtroppo inutile, ma ai vari falli spesso non fischiati alla Viola mentre ai laziali si, falli che, come l’ultimo su Sottil, hanno dato il via all’azione del vantaggio biancoceleste. I nostri ragazzi hanno protestato molto ma il signor Guida non ne ha voluto sapere e non è nemmeno andato a rivedere l’accaduto. Su questo si sono infatti concentrate le esternazioni a fine gara di Montella, furioso per l’atteggiamento dell’arbitro e sul mancato intervento del VAR.

Il Mister fa bene a dire la sua perché non vorrei che le casacche gialle evidenziatore pensassero che ormai i nostri ragazzi sono diventati tutti dei simulatori e svengono al minimo contatto con gli avversari. Certe situazioni fanno veramente sobbalzare sugli spalti ed inveire, come abbiamo fatto tutti, soprattutto in occasione dei falli, perché importanti sono stati almeno due, su Sottil e su un volo acrobatico di Boateng sollevato da un laziale. Per Guida tutto normale e noi ci abbiamo rimesso la partita. Spero che qualche esternazione risentita su questa linea la faccia pure la società perché meritiamo il rispetto e la considerazione delle altre squadre. Probabilmente è ciò che doveva pensare anche FR7, che forse aveva anche le balle girate per la sostituzione, quando al fischio finale ha strattonato un guardalinee. La reazione è umana, certo non corretta, ma forse l'avremmo voluta fare in molti dopo uno scempio come quello maturato al Franchi e non mi sento di condannarlo per il gesto a caldo. La cosa grave è che questo spintone ha procurato l’espulsione del francese e quindi tanti altri problemi per il Mister, visto quanto determina la presenza di questo uomo in campo. Guida ha fatto più danni di quanti potessimo immaginare.

Detto questo non è che la nostra squadra ieri sia stata indenne da colpe per la sconfitta e le delusioni provate sono tante. Il primo tempo non è stato male, abbiamo risposto subito al vantaggio di Correa col gol di Chiesa, ma abbiamo perso Caceres per infortunio che è stato sostituito da Ranieri. Purtroppo il cambio forzato non è stato azzeccato anche perché il ragazzo si fa subito ammonire e nel finale espellere dopo il fallo del rigore procurato. L’innesto di Ranieri e gli altri cambi, Sottil per Lirola e Boateng per Ribery, sono stati la conferma che la Fiorentina ha a disposizione solo undici buoni calciatori o poco, pochissimo di più. Infatti Sottil, che mi aveva sempre favorevolmente colpito, domenica sera, vuoi il ruolo, vuoi la serataccia, non ha toccato un pallone a modo. Boateng poi rasenta il fantasma di sé stesso e le sue ultime apparizioni sono state proprio…da ectoplasma.

Sono anche molto delusa da Badelj, che difendo sempre strenuamente, ma che contro la Lazio ha giocato una bruttissima gara perdendo molti palloni e facendo errori che non gli riconosco. Serataccia anche per lui? Spero di sì e mi auguro che torni presto al suo rendimento migliore, come lo auguro a tutta la squadra perché questo stop non produca danni più del dovuto. I danni che vorrei anche scongiurare sono quelli relativi agli infortuni patiti da Caceres e Lirola anche perché si rigioca subito mercoledì. Pradè ha detto che contro il Sassuolo i due non giocheranno e Montella sarà costretto ad inventare qualcosa di nuovo che dia più garanzie di quanto visto con la Lazio.

La Signora in viola