GUERINI A FV, Mercato, ACF ha asso nella manica

Tra i temi affrontati dall'ex club manager viola Vincenzo Guerini nel corso di una lunga intervista rilasciata ieri a Firenzeviola.it, c'è stato quello relativo al mercato della Fiorentina, sia per ciò che riguarda i nomi arrivati nella finestra di gennaio sia per quelli che potranno arrivare nel corso della prossima estate. Ecco le sue parole: "Non si riesce però ancora a capire quali saranno e quanto cambieranno i prezzi, quale forza avranno. La Fiorentina si è mossa in anticipo ed ha preso un giocatore, Amrabat, che a me ad esempio piace tantissimo. Se ci fosse un crollo economico, allora tutto potrebbe cambiare davvero. La Fiorentina comunque ha un asso nella manica, e sono i tanti giovani di valore: basterebbe venderne uno per riaggiustarsi... Un esempio è Chiesa. Se vuole andare e lo pagano la giusta cifra, per me può partire. Anche perché per come la vedo io, mai trattenere chi non vuole stare".

