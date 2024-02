GUDMUNDSSON, Le ultime: ancora c'è distanza tra club

Fonte: da Milano, Pietro Lazzerini

Sono ore decisive per il possibile passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Da ormai diverse ore Genoa e Fiorentina stanno trattando per provare ad arrivare ad un accordo che ancora, però, non è arrivato. Il club rossoblu si è dimostrato disponibile a scendere dalla richiesta iniziale di 30 milioni fino a 25, ma la Fiorentina non si è spinta (almeno per ora) ad arrivare alla cifra richiesta per chiudere l'operazione: i dirigenti viola stanno ultimando le altre operazioni dal Viola Park e riflettendo se affondare il colpo oppure no, considerando tutte le difficoltà del caso soprattutto di fronte ad un investimento che renderebbe Gudmundsson uno degli acquisti più cari della storia della Fiorentina.

Il giocatore chiaramente ha già dato la sua disponibilità al trasferimento ma conferma la volontà di non forzare la mano per la cessione. La decisione sta solo ai due club: se entro qualche ora troveranno l'accordo, l'affare si fa, altrimenti no. Ma c'è da considerare anche l'aspetto temporale, visto che alle ore 20 si chiude la possibilità di chiudere ulteriori trattative.