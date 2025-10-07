FirenzeViola Gudmundsson e le statistiche di un declino costante: serve la luce di Genova

Albert Gudmundsson è la nota più deprimente e sconcertante di questo avvio di stagione, sia per la Fiorentina che per il campionato stesso. L'islandese, adesso impegnato con la sua nazionale, sta vivendo ormai da due anni un declino alquanto inspiegabile e incomprensibile. La stella che brillava al Luigi Ferraris di Genova sembra spenta.

Nelle prime partite di questa stagione il trequartista doveva redimersi da una precedente stagione che lo aveva visto brillare nelle prime di campionato, con 3 gol in 3 partite e una media voto ben al di sopra del 7.5 per poi spegnersi lentamente nel corso della stessa stagione, chiudendo con un solo assist nelle ultime sette. Le speranze e aspettative dei tifosi viola invece sono state infrante bruscamente da un irriconoscibile Albert che, per ora, nelle sue prime quattro partite di campionato, dove è sempre stato sostituito o a favore di Piccoli o di Fazzini, ha messo in mostra un sostanziale nulla di fatto: zero tiri in porta, 0.02 goal attesi (xg), un assist per Mandragora alla prima contro il Cagliari e una media voto che su FirenzeViola.it risulta di 5.25.

La Fiorentina e i suoi tifosi confidano ancora in un ritorno di fiamma, che possa far tornare Gudmundsson il giocatore di Genova che nei primi due mesi della stagione 2023-24, ultima prima del trasferimento a Firenze, aveva giocato tutte le partite, mettendo a referto i seguenti dati: 3 reti, 81% di precisione nei passaggi, una media voto su FirenzeViola.it del 6.5 e un ulteriore 81% di dribbling riusciti. Statistiche importanti che tutti gli appassionati di Fiorentina e di calcio sperano possono tornare a illuminare il nostro campionato, che necessita della luce di giocatori come Albert Gudmundsson.