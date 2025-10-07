Il Viola Club Fantechi Ciuffi festeggia i suoi 50 anni: all'evento presenti due ex viola
E’ uno dei Viola Club più conosciuti nonché uno dei più antichi. Nato nel 1975 dalla fusione di due club, il Bar 11 in onore di Mario Fantechi e il Superclub di Mario Ciuffi, il Viola Club Fantechi Ciuffi, il cui ritrovo storico è sempre stato presso il Bar Marisa considerato “l’Università del calcio”, festeggerà martedì prossimo i suoi primi 50 anni, con una cena e una festa che si terrà presso il Palacoverciano a partire dalle 20:00.
Presenti due ex viola come Christian Riganò e Stefano Carobbi, parteciperanno anche il direttore di Radio FirenzeViola Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua apprezzata conduttrice delle trasmissioni di RFV. Di seguito la locandina dell'evento.
