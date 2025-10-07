Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

FirenzeViola.it
Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Viola, avanti insieme: il patto del presidente per uscire dalla crisi"

Corriere Fiorentino: "In zona rossa"

La Nazione: "Fiorentina, Commisso conferma tutti"

La Gazzetta dello Sport: "I guai di Pioli"

Corriere dello Sport"Firenze accende un lumino viola"

Tuttosport: "Punti e calendario: la salita della Viola"