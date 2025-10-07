FirenzeViola

Fiorentina libera, terapie e lavoro personalizzato per Sohm e Lamptey

di Luciana Magistrato

Nonostante la Fiorentina abbia avuto un secondo giorno libero, gli infortunati erano al Viola Park per portare avavnti le loro tabelle di recupero. Sarà una lunga degenza quella di Tariq Lamptey che per ora si limite alle terapie del caso dopo l'operazione effettuata nelle settimane scorse a Roma. Per Simon Sohm lavoro personalizzato e terapie per guarire dalla fascite plantare che lo sta tenendo fermo ormai da una settimana.