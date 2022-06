GRILLITSCH, VISIONE DI GIOCO E COPERTURA. MA OCCHIO AI KO

La Fiorentina ha messo nel mirino Florian Grillitsch come potenziale sostituto di Lucas Torreira nel caso in cui il divorzio con l’uruguaiano diventasse definitivo. Come anticipatovi ieri su queste pagine, per il centrocampista è pronto un contratto quadriennale (l’intesa di massima sull’ingaggio è già stata raggiunta). Di ruolo mediano - in caso di necessità pure centrale difensivo - , Grillitsch annovera una buona visione di gioco nonché una mirabile predisposizione al recupero palla e al tackle. Con l’Hoffenheim, dal quale è in procinto di svincolarsi, ha collezionato 150 presenze e 8 gol, seppure nell’arco della passata stagione non siano mancati i problemi fisici: risultano almeno 13 infatti le sue assenze giustificate da infortunio.

Il classe 1995 nativo di Neunkirchen, che compirà 27 anni ad inizio agosto, vanta 33 presenze e un gol nella Nazionale austriaca, della quale fu uno dei titolari il 26 giugno dello scorso anno agli ottavi di finale dell’Europeo contro l’Italia (giocò sino al primo tempo supplementare compreso). Da sottolineare tra l'altro che negli ultimi mesi non sono mancati gli apprezzamenti anche dall'Italia, come quando a dicembre la Roma di José Mourinho ne valutò l’acquisto o come quando giunse voce di un interesse da parte delle milanesi. La Fiorentina, dunque, fa sul serio per Grillitsch, in attesa di capire quanto emergerà dal confronto previsto in giornata con il tecnico Vincenzo Italiano, il cui punto di vista sarà come è ovvio determinante.

Di seguito un video con le migliori giocate del centrocampista: