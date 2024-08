GOSENS, Manca poco alla fumata bianca: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Robin Gosens è a un passo dalla Fiorentina. Come riportato da Niccolò Ceccarini su Radio Firenzeviola, l'Union Berlino ha aperto fortemente all'arrivo del calciatore in viola e l'ex Atalanta e Inter ha già praticamente detto sì al trasferimento alla corte di Palladino. Ora si aprono varie strade per chiudere l'affare, dal prestito oneroso con diritto di riscatto fino all'obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi tra cui in particolare una nuova qualificazione in Europa. Si viaggia spediti verso la chiusura e la fumata bianca che ancora non è arrivata ma potrebbe arrivare a stretto giro di posta.