FirenzeViola La lezione dello psicologo Gosens: contro il Napoli servirà lo spirito dei leader

Robin Gosens non ha bisogno di urlare per farsi sentire. Gli basta scegliere le parole giuste, quelle che entrano nello spogliatoio come un mantra e diventano bussola per un gruppo che sa di avere davanti settimane decisive. Il tedesco lo ha confermato anche oggi, parlando al Corriere Fiorentino: “L’anno scorso abbiamo fatto 65 punti, e nello spogliatoio ci siamo detti che l’obiettivo è migliorare quel punteggio. La Champions sarebbe il massimo e di certo ci proveremo con tutte le nostre forze, l’importante è che non diventi un obbligo perché la concorrenza è tanta. Se vogliamo rendere al massimo dobbiamo essere liberi di testa”. È qui che si gioca la vera partita della Fiorentina: sulle gambe sì, ma soprattutto nella testa.

Al tavolo delle grandi

Sabato arriva il Napoli, e Gosens non ha nasconde la voglia di rivincita: “Vogliamo dare subito un segnale forte. A noi stessi, ai nostri tifosi e al campionato. Batterci deve diventare difficile per tutti” il pensiero del terzino, che ancora una volta ha parlato da leader. Un manifesto che non lascia spazio a interpretazioni: la Fiorentina vuole presentarsi al tavolo delle grandi con ambizione e carattere e dare soprattutto uno scossone alla classifica dopo i due pareggi contro Cagliari e Torino che hanno fatto storcere la bocca a una parte dei tifosi.

Test psicologico coi campioni

Ma la sfida contro i campioni d’Italia va oltre i tre punti. Sarà infatti un test psicologico, un banco di prova in cui saranno i leader a fare la differenza. Gosens, che sembra essersi calato di nuovo nel ruolo di “psicologo aggiunto” della squadra, non è l’unico a doversi caricare la responsabilità. Accanto a lui ci sono uomini di spessore come De Gea, chiamato a portare sicurezza e calma in porta; Dzeko, che con la sua esperienza deve trasformare la pressione in lucidità; e Kean, atteso al salto di qualità proprio nelle gare che contano e a dare continuità a quanto fatto vedere in questi giorni con la Nazionale. La pressione non manca. Dopo il Napoli, il calendario non concede respiro: Como, Pisa, Roma, Milan, Bologna e Inter. Un tour de force che rischia di segnare la stagione e che trasforma la sfida di sabato in molto più di una semplice partita. È il primo mattone di un percorso in cui la Fiorentina dovrà dimostrare se il sogno Champions è un’utopia o un obiettivo reale.