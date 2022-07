GORI, L'attaccante ora è ad un passo dalla Reggina

Tra le notizie più interessanti di questo weekend c'è sicuramente la vicenda sul futuro di Gabriele Gori. L'attaccante classe '99 è stato protagonista in queste settimane di ritiro con la Fiorentina ma, già con la valigia pronta dal momento del suo rientro dopo il prestito al Cosenza, le ultime ore sono state decisive per delineare il suo futuro. Prima un principio d'accordo con l'Ascoli saltato per alcune controversie legate al figlio di Joe Barone, poi il sorpasso della Reggina. Adesso, come raccolto da FirenzeViola.it, i dubbi sembrano sciolti e l'attaccante firmerà per la Reggina di Filippo Inzaghi lunedì.

