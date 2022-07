DA ASCOLI, Si stoppa trattativa per Gori ad Ascoli

Nonostante fino a pochi giorni fa lo sbarco di Gabriele Gori ad Ascoli fosse davvero a un passo nelle ultime ore le cose si sarebbero complicate e non poco con il direttore generale della Fiorentina Joe Barone che si sarebbe messo di traverso e bloccato il trasferimento. Le motivazioni non sono però da ricercare nell’aspetto tecnico o economico della trattativa, ma per una questione personale come ricostruisce il Corriere Adriatico in edicola.

Barone infatti non ha gradito il trattamento che il club marchigiano ha riservato al figlio Giuseppe Barone che dopo aver vestito, senza lasciare grandi ricordi, le maglie di Salernitana e Perugia, era sbarcato in bianconero rescindendo però dopo sei mesi in cui non aveva lasciato traccia per tornare negli USA. Il fatto di non aver trattato suo figlio con indulgenza, avrebbe portato Barone senior a negare Gori all’Ascoli, in una sorta di ripicca. Nel frattempo sull’attaccante si è inserita la Reggina a cui Barone cederebbe volentieri il giovane calciatore che però vorrebbe andare ad Ascoli.