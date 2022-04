GONZALEZ, La continuità ritrovata: sarà l'arma in più

Sabato la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha centrato la sua terza vittoria consecutiva imponendosi sul Venezia per 1-0. Ancora una volta c'è da sottolineare la prestazione di Nicolas Gonzalez, che da quando è rientrato dagli impegni con la nazionale ha dato quella continuità che tutti si aspettavano da inizio stagione. Quello che è stato l’acquisto più caro nella storia della Fiorentina aveva mostrato di avere tecnica e importanti doti offensive già da inizio campionato, ma fino al mese di aprile il suo rendimento era stato un po' altalenante. Specie nella prima metà dell’anno era mancato anche in termini di minutaggio, prima per la squalifica rimediata ingenuamente contro l’Inter alla quinta giornata e poi per aver contratto il Covid-19.

Fatto sta che tra settembre e marzo il numero 22 viola ha messo a segno solamente 2 reti, decisamente poco per quelle che erano le aspettative. Mentre adesso, nelle ultime tre vittorie ottenute dopo la sosta, Gonzalez ha siglato la rete decisiva con l’Empoli, ha timbrato il cartellino e fornito un assist nell’impresa di Napoli e ha poi fornito una bella prestazione con il Venezia. Insomma un periodo di livello per l'argentino dal quale tutti si aspettano molto, e che sembra aver trovato finalmente quella continuità tanto attesa e preziosa per aiutare la squadra a concludere nel migliori dei modi la stagione.