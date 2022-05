GOLLINI, Perché non è un prodotto del vivaio ACF

Nelle ultime ore ha preso vigore, per il futuro della porta viola, il nome di Pierluigi Gollini. Pronto a rientrare all'Atalanta, e a lasciarla nuovamente, dopo la stagione in prestito al Tottenham, c'è anche la società gigliata sulle sue tracce per un prestito con diritto di riscatto (QUI i dettagli). Nonostante i suoi trascorsi da giovanissimo in viola, però, è bene far notare come il portiere classe '95 non sia a tutti gli effetti un prodotto del vivaio della Fiorentina per le liste UEFA, visto che il parametro richiesto sono almeno 3 anni nel club tra i 15 e i 21, mentre nel suo caso l'addio è arrivato dopo due.